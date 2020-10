Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Ohne Führerschein auf Motorroller

Gescher (ots)

Eine Fahrt mit dem Motorroller endete in der Nacht zum Dienstag für einen Gescheraner mit einer Strafanzeige. Gegen 00.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Gescher auf der Lise-Meitner-Straße einen 22-Jährigen. Der Rollerfahrer gab an, keinen Führerschein zu haben. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten und leiteten ein Strafverfahren ein.

