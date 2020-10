Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Wohnhaus

Borken (ots)

Am Montagvormittag drangen Einbrecher zwischen 09.30 Uhr und 13.15 Uhr in ein Wohnhaus auf der Nordvelener Straße ein, indem sie einen Stein durch die Fensterverglasung warfen und so das Fenster öffnen konnten. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Gebäude und entwendeten u. a. Schmuck, eine Ledertasche, Parfum und PC-Zubehör. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

