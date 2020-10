Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Gedenkstein beschädigt

Südlohn (ots)

Unbekannte Täter versuchten den jüdischen Gedenkstein "Steele am Platz der Synagoge", welcher sich auf dem Parkplatz der VR-Bank auf dem Nordwall befindet, umzustoßen. Bei dem Gedenkstein handelt es sich um eine ca. 140 cm hohe Sandsteinsäule, die auf einem Sockel befestigt ist. Die unbekannten Täter entfernten dazu drei Schrauben, mit der die Sandsteinsäule befestigt war. Da der Gedenkstein infolgedessen schief steht, erfolgte eine Absicherung durch den Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes Südlohn. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr, bis Samstag, 11:30 Uhr. Das Denkmal soll an die alte Synagoge erinnern, die dort einmal stand. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und informierten auch den Staatsschutz.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

