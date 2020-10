Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geschädigter nach Unfall gesucht

Ahaus (ots)

Zunächst fortgesetzt hat eine 22-jährige Ahausserin ihre Fahrt nach einem Unfall am Freitag. Gegen 14.00 Uhr war sie mit ihrem Fahrzeug auf der Bahnhofstraße aus Richtung Königstraße kommend in Richtung Heeker Straße unterwegs, als sie verkehrsbedingt äußerst rechts fahren musste. Ein lauter Knall und ihr eingeklappter Außenspiegel ließ sie anhalten, da die Ahauserin vermutete, ein anderes Auto touchiert zu haben. Sie habe aber keine Beschädigungen an den geparkten Fahrzeugen feststellen können, so die 22-Jährige. Erst setzte sie ihre Fahrt fort, um schließlich doch die Polizei über das Geschehene in Kenntnis zu setzten. Die Polizei sucht den möglichen Geschädigten und Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell