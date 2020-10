Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Vorfahrt missachtet

Zwei Verletzte

Heek (ots)

Eine Autofahrerin und ein Beifahrer haben am Freitag bei einem Unfall in Heek leichte Verletzungen erlitten. Gegen 20.30 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Auto auf dem Brinkerhook unterwegs. An der Kreuzung Brinkerhook / Ahauser Landstraße (L573) wollte er nach links auf die L573 abbiegen, übersah aber eine 21-jährige Bissendorferin (Landkreis Osnabrück), die die L573 aus Richtung Heek kommend in Richtung Ahaus befuhr. Die Fahrzeuge kollidierten. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Bissendorferin und den Beifahrer des Heekers, einen ebenfalls 21-jährigen Heeker, in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ungefähr 17.500 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell