Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verkehrsunfall an der Anschlussstelle B70/B54

Gronau (ots)

Drei beteiligte Autos, zwei Leichtverletzte und Sachschaden von insgesamt ungefähr 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag in Gronau. Ein 72-jähriger Enscheder wollte gegen 14.30 Uhr auf die Bundesstraße 54 in Richtung Enschede auffahren. Er hatte die Alstätter Straße aus Richtung Gronau kommend befahren und wollte nun die Bundesstraße 70 (Amtsvennweg) überqueren. Dabei übersah er eine 37-jährige Ahauserin, die die B70 aus Richtung Enscheder Straße kommend in Richtung Alstätte befuhr. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Durch den Aufprall schleuderte das Auto der Ahauserin gegen das an der Abfahrt der B 54 wartende Auto eines 53-jährigen Gronauers. Die verletzte 37-Jährige und den verletzten Unfallverursacher brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

