Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauscht Auto gefahren

Gronau (ots)

Gleich zu zwei Autofahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel ist es am Samstag in Gronau gekommen. Am Morgen war ein 52-jähriger Mann aus Thüringen auf der Straße Am Schwartenkamp unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von ungefähr 1,2 Promille schließen lässt. Am Abend hielten Polizeibeamte einen 22-Jährigen auf der Enscheder Straße an. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, dass der Münsteraner verbotene Substanzen konsumiert hatte. Der Test schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. In beiden Fällen entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um den exakten Alkoholwert bzw. den Drogenkonsum nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde den Autofahrern untersagt. Den Münsteraner erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und den Thüringer ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell