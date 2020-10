Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 60-Jähriger am Samstag in Gronau zugezogen. Der Radfahrer war in den Abendstunden auf der Enscheder Straße in Richtung der Staatsgrenze unterwegs, als er ohne Beteiligung eines anderen stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Polizeibeamte nahmen in der Atemluft deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Arzt entnahm dem Enscheder eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können. Nun folgt ein Strafverfahren.

