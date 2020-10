Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autoscheibe eingeschlagen

Bocholt (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten das Handschuhfach eines geparkten VW Beetle aufzubrechen. Zuvor hatten die Täter eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren hundert Euro. Der Wagen hatte am Burloer Weg, im Bereich zwischen dem Büningweg und der Straße "Hohe Giethorst" gestanden. Der Vorfall muss sich in der Zeit zwischen dem 29.09.2020, 18.00 Uhr, und dem 30.09.2020, 12.00 Uhr, ereignet haben. Die Tat wurde erst später bemerkt.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

