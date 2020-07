Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Die Polizeistation Fedderwardergorden zieht in die Bunte Wache ein (2 FOTOS)

Das Team der Polizeistation Fedderwardergroden hat ihre Umzugskartons gepackt und zieht am kommenden Montag, 03.08.2020, aus dem Gebäude in der Albrechtstraße aus und in die neue Bunte Wache an der Inhauser Landstraße 20, 26388 Wilhelmshaven ein. Das Team, zu dem Polizeihauptkommissar Lothar Reiners, Polizeioberkommissar Rolf Kämmler (FOTO) und Polizeikommissar Lars Torhoff gehören, steht den Bürgerinnen und Bürgern als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Polizeistation, die ab dem 04. August öffnet, ist grundsätzlich montags - freitags von 07 - 20 Uhr und samstags von 08 - 12 Uhr geöffnet. Die Rufnummer 04421/758220 verändert sich nicht! Neben der Polizei werden die Berufsfeuerwehr Polizei sowie die Johanniter Unfallhilfe künftig in der Inhauser Landstraße beheimatet sein (FOTO).

