Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigte Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven; aufmerksame Zeugen informieren den Geschädigten - Polizei leitet Verfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 30.07.2020 beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Marktstraße ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw gegen den geparkten Pkw des Geschädigten stieß. Obwohl der Unfallverursacher durch Zeugen auf die Kollision aufmerksam gemacht worden sei, habe dieser sich vom Unfallort entfernt. Die Zeugen hinterließen ihre Kontaktdaten und eine Notiz mit dem Kennzeichen des verursachenden Pkw am Fahrzeug des Geschädigten, so dass die daraufhin eingeschaltete Polizei entsprechende Maßnahmen einleiten konnte. Der Verantwortliche konnte ermittelt werden, so dass die Beamten gegen den 35-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht einleiteten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell