Polizeidirektion Hannover

POL-H: Stromkasten an Polizeidienststelle beschmiert - 32-Jähriger festgenommen

Hannover (ots)

Ein 32-Jähriger hat am Donnerstagabend, 27.02.2020, einen Stromkasten an der Hildesheimer Straße in Höhe der Polizeiinspektion Süd beschmiert. Einsatzkräfte haben ihn dabei aus der Dienststelle beobachtet und kurz drauf festgenommen.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Süd hatten gegen 21:40 Uhr beobachtet, als sich ein 32-Jähriger an einem Stromkasten an der Hildesheimer Straße zu schaffen machte. Der Täter besprühte den Kasten mit Farbe und flüchtete anschließend vom Tatort. Beamte nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den Mann wenig später festnehmen. Seine Identität stellten sie kurz drauf in der Dienststelle fest, dabei fanden sie noch eine geringe Menge Marihuana (1,4 Gramm) und beschlagnahmten diese.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der 32-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. /has, now

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell