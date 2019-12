Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbruch in Büderich

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (18.12.), zwischen 3:45 Uhr und 19:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte über ein Fenster Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Badener Weg in Meerbusch-Büderich. Der oder die Täter durchsuchten die Räume nach Wertsachen und entkamen unerkannt mit ihrer Beute durch die Terrassentür. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld und Schmuck.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen am Mittwoch (18.12.) etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, können sich unter der Rufnummer 02131 300-0 bei der Polizei melden.

Tipps zum Thema Einbruchsschutz sowie Beratungstermine Ihrer Polizei Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

