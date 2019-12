Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach LKW-Brand

Jüchen (ots)

Zeugen meldeten Mittwochnachmittag (18.12.), gegen 17:45 Uhr einen Brand auf einem Parkplatz an der Gartenstraße in Hochneukirch. Unbekannte hatten offenbar die Scheibe eines Kleintransporters eingeschlagen und versucht, das Führerhaus in Brand zu stecken. Die Feuerwehr löschte den Brand, der sich bereits bis auf die Lagefläche ausgebreitet hatte. Die Kriminalpolizei stellte den Ford Transit sicher und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

