Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerverletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall

Grevenbroich (ots)

Am 18.12.2019 kam es gegen 17:09 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 65jähriger Korschenbroicher mit seinem PKW Mercedes-Benz die Landstraße 142 aus Richtung Grevenbroich-Neukirchen in Richtung der Ortslage Langwaden. Auf Höhe eines einmündenden Wirtschaftsweges aus Richtung des Gutes Degenhof erfasste der Korschenbroicher mit seinem PKW einen die Landstraße zu Fuß querenden 86jährigen Grevenbroicher, der dabei schwer verletzt wurde und nach notärztlicher Versorgung vor Ort einem umliegenden Krankenhaus zugeführt werden musste. Am PKW entstand leichter Sachschaden. Die Landstraße musste im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden teilweise gesperrt werden. Dabei kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.(st)

