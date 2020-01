Polizei Aachen

POL-AC: Nach Schlägerei: Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 05.01.2020, gegen 03.20 Uhr, kam es im Bereich Damengraben und Bädersteig zu einer größeren Schlägerei, an der bis zu 20 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Ein 18-Jähriger wurde bei der Schlägerei verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung ist bislang unklar.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Verlauf der Schlägerei machen können. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-33101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

