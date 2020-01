Polizei Aachen

POL-AC: Hanfplantage entdeckt

Beamte der Aachener Polizei haben gestern Nachmittag eine professionell angelegte Hanfplantage in einem Gebäude in der Wilhelm-Röntgen-Straße entdeckt. Der entscheidende Hinweis kam von Zeugen, denen der auffällig starke Geruch nach Cannabis in Gebäudenähe nicht entgangen war. Sie verständigten daraufhin die Polizei.

Nachdem ein Richter die Durchsuchung angeordnet hatte, fanden die Polizisten insgesamt 814 Cannabispflanzen in dem Gebäude. Der geschätzte Verkehrswert der Betäubungsmittel: 450.000 Euro.

Alle Pflanzen wurden sichergestellt. Die Kripo hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

