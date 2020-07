Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Nusplingen

Zollernalbkreis) Gefährdung des Straßenverkehrs (06.07.2020)

Nusplingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Überholvorgang, der sich am Montagmorgen gegen 07.15 Uhr auf der Landesstraße 433 zwischen Nusplingen und Egesheim ereignete. Zu dieser Zeit fuhr eine Fahrzeugkolonne hinter einem Lkw auf der Landesstraße aus Richtung Nusplingen in Fahrtrichtung Egesheim. Der Lenker eines Mercedes-Vito mit Balinger Kennzeichen überholte die Fahrzeugkolonne in einer langgezogenen Linkskurve. Hierbei kam es zur Gefährdung des Lenkers eines entgegenkommenden, hellblau lackierten Kastenwagens. Der Lenker des Kastenwagens musste nach einer Gefahrenbremsung nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem überholenden Lenker des Transportfahrzeugs eines Zustelldienstes zu vermeiden. Die Verkehrsstraftat wurde nachträglich beim Polizeirevier Tuttlingen angezeigt.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Sachverhalt geben können, insbesondere der Lenker des entgegenkommenden Kastenwagens als Geschädigter, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell