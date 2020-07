Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Jugendlicher fährt Pkw ohne Fahrerlaubnis (07.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Durch unsichere Fahrweise und mehrere Beinahe-Unfälle fiel ein mit vier Jugendlichen besetzter Pkw am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in der Zeppelinstraße auf. Polizeibeamte des Polizeireviers Tuttlingen trafen die Jugendlichen vor dem Eingang des Kreisklinikums, den Pkw auf dem Klinikparkplatz an. Die Ermittlungen führten zum Ergebnis, dass der Pkw durch einen 17-Jährigen gelenkt wurde, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Pkw gehören und dass der Pkw aktuell noch eine Zulassung in einem anderen Landkreis hat. Zudem stellte sich heraus, dass der 17-Jährige in dem Fahrzeug ein verbotenes Elektroschockgerät mitführte und leicht angetrunken war. Die Ermittlungen des Polizeireviers Tuttlingen zur Klärung der Eigentumsverhältnisse und der Verantwortlichkeiten dauern an. Das Kfz wurde zur Unterbindung einer weiteren gesetzeswidrigen Nutzung sichergestellt.

