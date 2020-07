Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

TUT) Hoher Sachschaden nach Ausweichmanöver (18.05.2020)

Wurmlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro erlitt am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr die 28-jährige Lenkerin eines Audi A6, die auf dem Rußberg die Straße "Ob der Steig" aus Richtung Wurmlingen in Richtung der Einmündung dieser Straße in die Rußbergstraße befuhr.

Kurz vor der Einmündung wich die Lenkerin des Audi A 6 einem sich am linken Fahrbahnrand befindlichen Fuchs aus und kam anschließend nach rechts von der Straße ab. An der sich dort befindlichen Bushaltestelle überfuhr sie das Bushaltestellenschild. An ihrem Pkw wurde die rechte Fahrzeugseite stark beschädigt.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

