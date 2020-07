Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit Sachschaden (24.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Etwa 10.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der Kreuzung Zeughausstraße / Kaiserstraße ereignete. Die 44-jährige Lenkerin eines Ford S-Max befuhr die Zeughausstraße in Fahrtrichtung Aesculap-Platz und missachtete beim Überqueren der Kreuzung die dort auf Rot stehende Ampel, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem Volkswagen Sharan eines 49-jährigen Pkw- Lenkers kam, der auf der Kaiserstraße aus Richtung Südstadt in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

