Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Fahrradfahrern (07.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Zwei leicht verletzte Fahrradfahrer waren die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf dem Fahrradweg im Umläufle ereignete. Dort kamen sich die beiden Fahrradfahrer im Alter von 72 und 12 Jahren entgegen. Kurz vor der Begegnung entschloss sich der 12-Jährige, den Radweg nach links zu verlassen, um über die angrenzende Rasenfläche abzukürzen. Der entgegenkommende Rentner wich in die gleiche Richtung aus, wodurch es letztlich in der Mitte der Fahrbahn des Fahrradweges zum frontalen Zusammenstoß der beiden Beteiligten kam. Der Rentner musste sich zur Behandlung seiner Verletzungen in das Klinikum begeben. Die beiden Fahrräder erlitten bei dem Zusammenstoß keinen Schaden.

