Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht - Zeugen gesucht (05.07.-06.07.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 20.30 Uhr, einen Hyundai, der in der Sebastian-Kneipp-Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Vermutlich streifte der Unbekannt das Auto bei der Vorbeifahrt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von 55 cm - 75 cm. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell