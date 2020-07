Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Lkw-Fahrer streift Tankstellendach (08.07.2020)

Singen (ots)

Etwa 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am heutigen Mittwochmorgen gegen 06.30 Uhr an einer Tankstelle in der Straße "Unter den Tannen" entstanden. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer war gegen die Überdachung der Tankstelle geprallt, da er anstatt der für Lkw-vorgesehene Tanksäule an einer herkömmlichen Tanksäule tanken wollte. Die für die Tanksäule für Lkw ist mit einem höheren Dach ausgestattet. Der Lkw wurde am Lkw-Dachspoiler beschädigt.

