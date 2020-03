Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Umzug auch Auto ummelden

Kaiserslautern (ots)

Weil er gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz verstoßen hat, kommt auf einen Mann aus dem Stadtgebiet eine Strafanzeige zu. Während einer Streifenfahrt in der Nacht zu Donnerstag fiel Polizeibeamten in der Innenstadt ein Pkw mit finnischen Kennzeichen im ruhenden Verkehr auf. Überprüfungen ergaben, dass der Halter seit über einem Jahr seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hat. Sein Auto hat er aber nicht umgemeldet und damit die fällige Kfz-Steuer umgangen. Er wird deshalb demnächst Post in seinem Briefkasten haben... |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell