POL-WE: Altreifen im Wald bei Wölfersheim - Zeugen gesucht!

Wölfersheim: Die Entsorgung von Altreifen ist mit Kosten verbunden. Offenbar um diese einzusparen, entledigte sich eine bislang unbekannte Person ihrer 30 Altreifen im Wald bei Södel. Am Mittwoch (18.6.) gegen 15 Uhr entdeckte der örtliche Jagdpächter die, etwa 200 Meter entfernt der Römerstraße, in die Vegetation geworfenen Reifen. Wann sie dort abgeladen wurden ist nicht bekannt. Die Polizei in Friedberg sucht Zeugen, die Hinweise auf LKW, Transporter oder Fahrzeuge mit Anhänger machen können, die sich in diesem Bereich aufhielten und gegebenenfalls als Entsorger in Frage kommen. Hinweise werden unter Tel.: 06031/601-0 entgegen genommen.

