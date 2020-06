POL-WE: Beifahrerscheiben eingeschlagen in Bad Vilbel und Karben ++ Wer kennt die Diebe? ++ Betrunken am Steuer in Butzbach ++ u.a.

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Beifahrerscheiben eingeschlagen in Bad Vilbel und Karben ++ Wer kennt die Diebe? ++ Betrunken am Steuer in Butzbach ++ u.a.

Friedberg

Pressemeldungen vom 18.06.2020

Betrunken am Steuer

Butzbach: "Hier fährt einer, der ist wohl bumsvoll!" diese Mitteilung erreichte die Polizei am Mittwoch (17.6.) gegen 16.10 Uhr. Weil der Fahrer des Porsches in Schlangenlinien fuhr, fiel er anderen Verkehrsteilnehmern auf, die die Polizei alarmierten und auf die Gefahr hinwiesen. Kurz darauf konnten die Polizisten Porsche und Fahrer antreffen. Der 51-jährige Mann hatte sein Gefährt in die Garage gefahren und war, noch am Steuer sitzend, eingeschlafen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.5 Promille, es schloss sich die Mitnahme zur Dienststelle an, wo man ihm Blut abnahm. Gegen den Mann läuft nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Alkohol und Bargeld

Bad Nauheim: Die Tür zum Lagerraum einer Gaststätte in Schwalheim, An der Faulweide hebelten Einbrecher auf, um ins Gebäude zu gelangen. Zwischen Dienstag (16.6.) 22.30 Uhr und Mittwoch (17.6.) 11 Uhr ergatterten sie Alkohol und Bargeld im Wert von ca. 300 Euro. Dafür hinterließen sie Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Portemonnaie gestohlen

Friedberg: Das Gaststättengewerbe ist aufgrund der Corona-Beschränkungen gerade ziemlich gebeutelt, teils sogar existentiell bedroht. Beeindruckt davon zeigten sich jedoch nicht zwei Diebe in einem Bistro in der Bismarckstraße. Gegen 22.15 Uhr passten sie am Dienstag (16.6.) einen günstigen Zeitpunkt ab und entwendeten, die im Thekenbereich abgelegte, braune Geldbörse der Inhaberin mit den gesamten Tageseinnahmen in Höhe von ca. 700 Euro. Obwohl man den Diebstahl bemerkte und die beiden Langfinger noch entlang der Mainzer-Tor-Anlage und weiter in Richtung Europlatz verfolgte, verlor man sie im Bereich der Augustinerschule aus den Augen. Bei den Dieben handelt es sich um zwei, etwa 175 - 180 cm große Männer mit südländischem Aussehen. Einer der beiden trug ein dunkles Oberteil, eine dunkle Hose und einen dunklen Mundschutz Der zweite Mann hatte eine athletische Figur, dunkle kurze Haare und war bekleidet mit einem weißen Oberteil, einer kurzen Jeans und trug einen weißen Mundschutz. An seiner Wade hatte er ein Tattoo. Die beiden Männer sprachen deutsch ohne Akzent. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Bad Vilbel: Auf der B3 zwischen Bad Vilbel und Karben kam es am Dienstag (16.6.) gegen 17 Uhr zu einem Unfall. Ein Opel Insignia und ein VW Polo fuhren hintereinander in Richtung Bad Vilbel als der Verkehr stockte. Die 47-jährige Frankfurterin am Steuer des VW bemerkte das Bremsen der vor ihr fahrenden Frau aus Karben zu spät und fuhr auf den Opel auf. Die Karbenerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ebenso erlitt der 6-jährige Sohn der Polo-Fahrerin leichte Verletzungen. An den Autos entstand ein Schaden von insgesamt etwa 11.000 Euro.

Beifahrerscheiben eingeschlagen

Bad Vilbel/Karben: In einen weißen Seat Leon brachen bislang Unbekannte am Mittwoch (17.6.) in Dortelweil ein. Das Fahrzeug parkte tagsüber in der Konrad-Adenauer-Allee. Gegen 19.20 Uhr stellte der Besitzer den Schaden fest. Aus dem Auto fehlte eine Ledermappe mit Werkzeug im Wert von etwa 50 Euro. Die Beifahrerscheibe schlugen Einbrecher auch bei einem Seat Ibiza in Okarben in der Hauptstraße ein. Das Fahrzeug war dort zwischen Mittwoch (17.6.) gegen 15.30 Uhr und Donnerstag in den frühen Morgenstunden abgestellt. Aus dem schwarzen Kleinwagen entwendeten die Diebe eine Geldbörse mit Bargeld in Höhe von ca. 80 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

