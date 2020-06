Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- betrunkener Rollerfahrer flüchtet mit gestohlenem Fahrzeug

Schwelm (ots)

Am 11.06.2020, gegen 01.30 Uhr wurde ein Verkehrsteilnehmer auf einen Rollerfahrer auf der B483 aufmerksam, der deutliche Schlangenlinien fuhr und zudem ohne Helm und Licht unterwegs war. Polizeibeamte konnten den Fahrzeugführer an der Drosselstraße in Schwelm feststellen, wo er in einen Fußweg abbog und die Polizisten mit dem Streifenwagen nicht mehr weiterfahren konnten. Im Rahmen der fußläufigen Fahndung konnte der Fahrzeugführer in der Nähe des Kreishauses festgenommen werden. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 17-jährige Schwelmer unter Alkoholeinfluss stand und diverse leichte Verletzungen aufwies. Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige im Vorfeld auf der B483 verunfallt war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Kleinkraftrad mit dem er unterwegs war, wurde am 16.04.2020 in Gevelsberg als gestohlen gemeldet und sichergestellt.

