POL-EN: Schwelm - Erfolgreicher Durchsuchungseinsatz - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Ennepe-Ruhr-Kreis

Schwelm

Am Dienstag (09.06.) kam es in Schwelm zu einem größeren Polizeieinsatz. Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt, erwirkte die Staatsanwaltschaft Hagen beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung im Schwelmer Stadtgebiet. Da eine Bewaffnung des 27-jährigen Bewohners nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde am Dienstag mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos, seine Wohnung betreten und durchsucht. In der Wohnung wurden neben mehreren Cannabispflanzen unter anderem eine Schusswaffe, eine Handgranate und ein Gegenstand in Form eines Sprengkopfes aufgefunden. Spezialisten des LKA wurden zur Überprüfung der Sprengmittel hinzugerufen und stuften die Gegenstände als ungefährlich ein. Der 27-Jährige Schwelmer wurde vorläufig festgenommen und wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

