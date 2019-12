Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Brand auf Firmengelände

Rund 20.000 Euro Schaden entstanden bei einem Brand am Donnerstag in Uhingen.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben sei das Feuer in der Zeppelinstraße kurz vor 14 Uhr entdeckt worden. Die Feuerwehr kam und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war aus noch ungeklärter Ursache ein Stapel Reifen in Brand geraten. Dadurch entstand an einem angrenzenden Gebäude und an geparkten Fahrzeugen Sachschaden. Der beträgt ersten Schätzungen zu Folge rund 20.000 Euro. Die Polizei (Tel. 07381/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen.

