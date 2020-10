Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Borken (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 17-jähriger Borkener bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Er war gegen 12:35 Uhr mit seinem Motorroller auf der Heidener Straße aus Richtung Mühlenstraße kommend in Richtung Heiden unterwegs. Eine 78-jährige Autofahrerin aus Heiden fuhr vor ihm in gleicher Richtung. Verkehrsbedingt setzte die 78-Jährige zum Überholen an, übersah dabei jedoch den 17-Jährigen, der sie zu diesem Zeitpunkt bereits überholte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei sich der Jugendliche schwere Verletzungen zuzog. Der Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 350 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Heidener Straße zwischen dem Dülmener Weg und Wilbecke/Bahnhofsstraße voll gesperrt.

