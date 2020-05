Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lambrecht (Pfalz): Diebstahl von PKW-Antennen

Lambrecht (Pfalz) (ots)

In der Nacht von Samstag (16.05.20 gegen 20:00 Uhr) auf Sonntag (17.05.20 gegen 09:00 Uhr) wurden an bislang sechs Fahrzeugen in Lambrecht und in Frankeneck die Antenne abgeschraubt und anschließend entwendet. Die Fahrzeuge der Geschädigten waren allesamt auf der Straße oder auf eigenen Stellplätzen geparkt.Bislang liegen keine Hinweise zu den möglichen Tätern vor. Zeugen, welche in dem besagten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/W. zu melden.

