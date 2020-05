Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - Griff in den Geldbeutel

Wachenheim (ots)

Am Montagmorgen, gegen 11.30 Uhr, wurde ein 47-jähriger aus Wachenheim am Weinstraßenfenster von einem bislang unbekannten Täter angesprochen, ob er Geld wechseln könnte. Als der Wachenheimer in seinem Geldbeutel nachschaute, griff der Täter so schnell in den Geldbeutel, dass er unbemerkt 150 Euro entwenden konnte. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 45-50 Jahre alt, Glatze und von kräftiger Statur. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

