Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldungen für den Landkreis Tuttlingen

PP Konstanz (ots)

Spaichingen - Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Freitag, 03.01.2020 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:40 Uhr, Zutritt zu einem Privathaus in der Max-Planck-Straße in Spaichingen, indem sie die Terrassentüre aufhebelte. Die Wohnräume wurden durchsucht. Entwendet wurde ein freistehender Tresor mit der Bemaßung von 65 x 75 cm. Über die Höhe des Diebstahlschadens gibt es derzeit keine Angaben.

Trossingen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gelangte ein 60-jähriger PKW-Lenker am Samstag, 04.01.2020 um 00:44 Uhr, in Trossingen am Theresienplatz zur Anzeige. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Spaichingen starker Alkoholgeruch auf. Eine anschließende Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,96 Promille. Neben einer Blutprobe musste der 60-Jährige auch seinen Führerschein abgeben.

