Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruchdiebstahl- Auf frischer Tat ertappt, Verfolgungsfahrt und Täterfestnahme.

Haßloch (ots)

Am 19.05.2020 kam es gegen 03:11 Uhr zu einem umfassenden Polizeieinsatz in Haßloch und Umgebung. Auslöser hierfür war die Mitteilung eines aufmerksamen Anwohners, der zunächst einen Einbruchsversuch bemerkte und anschließend den Täter stellte. Der Täter versuchte den Hintereingang eines Elektrofachgeschäfts in Haßloch aufzuhebeln. Die Örtlichkeit wurde mit starken Kräften aufgesucht. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte sich der Täter der vorläufigen Festnahme durch den Anwohner entziehen - er flüchtete zu Fuß. Die Fahndung wurde aufgenommen. Kurze Zeit später konnte der Pkw des Täters in der näheren Umgebung gesichtet werden, die Verfolgung ging damit motorisiert weiter. Aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise musste die Verfolgung zeitweise abgebrochen werden. Im Bereich der L530 konnte die Spur wieder aufgenommen. Letztlich kam es zur Kontrolle und Festnahme. Der Täter zeigte sich geständig.

