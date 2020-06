Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Ratzeburg (ots)

10. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 09. Juni 2020 / Schwarzenbek

Am Abend des 09. Juni 2020 kam es in der Hamburger Straße in Schwarzenbek zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem der Fahrzeugführer unter dem Verdacht steht, vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 21 Jahre alter Mann aus Schwarzenbek mit seinem BMW die Gülzower Straße in Fahrtrichtung Hamburger Straße. Dieser bog auf einen Kundenparkplatz ab und verlor dabei die Kontrolle über seinen Pkw. Der Schwarzenbeker stieß mit seinem rechten Hinterrad gegen den Kantstein und beschädigte diesen.

Der 21-Jährige meldete diesen Verkehrsunfall jedoch nicht bei der Polizei, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der verunfallte Pkw und der dazugehörige Fahrzeugführer konnten jedoch durch die Beamten des Polizeireviers Schwarzenbek auf einem Parkplatz in der Hamburger Straße vorgefunden werden.

Der BMW-Fahrer zeigte während der Kontrolle in seinem Verhalten Anzeichen, die für den Konsum von Drogen sprachen. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte die Einnahme von Betäubungsmitteln. Eine Blutprobenentnahme wurde bei der Polizeiwache erforderlich.

Der Schwarzenbeker muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Conny Habo

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell