Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Allein beteiligt von der Straße abgekommen und Sachschaden verursacht (01.06.2020)

Niedereschach (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Pfingstmontag gegen 15 Uhr in der Dauchinger Straße ereignete. Ein 79-jähriger VW-Fahrer fuhr, von Dauchingen kommend, nach Niedereschach und verlor am Ortsbeginn die Kontrolle über sein Auto. Er kam mit dem VW nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Verkehrstafel, die komplett abgerissen wurde. Der 79-Jährige blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst musste sein stark beschädigtes Auto abtransportieren.

