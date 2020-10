Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Elternbriefe für junge Verkehrssünder

Schwerpunktkontrollen in Stadtlohn

Stadtlohn (ots)

Die Anzahl von Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Rad- und Pedelecfahrern ist im Kreis Borken im Landesvergleich sehr hoch. Die Ursachen für die schädigenden Ereignisse sind vielfältig. Um das Bewusstsein zu stärken, dass es auch für Radfahrerinnen und Radfahrer Regeln gibt und um an die Pflichten der Autofahrerinnen und Autofahrer gegenüber den schwachen Verkehrsteilnehmern zu erinnern, wurden und werden Schwerpunktkontrollen in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken durchgeführt. Nun ist die Bilanz der Kontrollaktion in der 39. Kalenderwoche in Stadtlohn bekannt. Insgesamt kontrollierten Polizeibeamte 266 Rad-/Pedelecfahrer. Das verbotswidrige Linksfahren wurde 37 Kontrollierten vorgeworfen. Die Benutzung des Handys während der Fahrt wurde zehnmal geahndet. Vier Radfahrer missachteten rote Ampeln. 47 sonstige Verstöße ahndeten die Beamten bei der Schwerpunktkontrolle. Das Fehlverhalten von motorisierten Verkehrsteilnehmern brachte 16 Verstöße hervor. In diesen Fällen kam es häufig zu Vorfahrt- oder Vorrangverletzungen gegenüber Rad-/Pedelecfahrern. Insgesamt wurden 56 Verwarngelder und 25 Zahlkarten erhoben. Zudem fertigten die Beamten vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen und elf Elternbriefe. Elternbriefe werden dann verschickt, wenn Verstöße von strafunmündigen Kindern festgestellt werden. Die Polizei appelliert darin, mit den Kindern über den Straßenverkehr und die daraus resultierenden Gefahren zu sprechen. Die Rolle der Eltern als Vorbilder ist in diesem Zusammenhang wichtig. Die Eltern oder Erziehungsberechtigten sind aufgerufen, gerade jetzt zu Beginn der dunklen Jahreszeit die Technik der Fahrräder zu überprüfen. Die Polizei appelliert: "Schicken Sie Ihr Kind nur mit verkehrssicheren Rädern los!" Helle Kleidung sowie reflektierende Applikationen an der Kleidung erhöhen die Sichtbarkeit enorm.

