Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Versuchter Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Velen-Ramsdorf (ots)

Über das Wochenende versuchten unbekannte Täter das Schloss der hinteren Tür eines Firmentransporters aufzuhebeln. Der Transporter hatte im Tatzeitraum von Freitag, 18:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, an der Straße Worthe gestanden. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

