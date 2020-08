Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperbruch - Ekelig

Lippstadt (ots)

Am Freitag, um 10:45 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Ostlandstraße zu einem Vorfall. Eine 61-jährige Kundin aus Lippstadt, machte eine Mitarbeiterin des Discounters auf einen Mann aufmerksam, der das Geschäft ohne Maske betreten hatte. Die Mitarbeiterin forderte daraufhin den Mann auf, eine Maske aufzusetzen oder das Geschäft zu verlassen. Der nur schlecht deutsch sprechende Mann zeigte sich dabei äußerst aggressiv. Er ging schließlich los um den Laden zu verlassen. Dabei kam er an der 61-jährigen Frau im Kassenbereich vorbei. Der 40-jährige Rumäne würgte Schleim hoch, spuckte diesen der Frau ins Gesicht und schleuderte sie durch den Kassenbereich. Er erfasste sie erneut, trat sie und beschimpfte sie mit den Worten: "Du dumme Sau" Daraufhin griffen mehrere Zeugen ein und der Mann verließ den Laden. Er wurde kurz darauf von der hinzugerufenen Polizei angetroffen. Er gab an seine Maske vergessen zu haben. Weitere Äußerungen machte er nicht. Die Lippstädterin wurde durch den Angriff leicht verletzt. (lü)

