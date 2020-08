Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht am Automaten: Geld in der Falle

Halver (ots)

Vorsicht Cash Trapping: Zum dritten Male innerhalb weniger Wochen wurde in Halver ein Geldautomat so manipuliert, dass die Geldscheine im Ausgabeschacht hängen bleiben. Der Kunde denkt, dass der Automat defekt ist und verlässt das Foyer. Das Bargeld ist sozusagen "gefangen" oder "sitzt in der Falle", daher der englische Begriff "Cash Trapping". Meist geht der Automat auf "Störung". Wenn der Kunde weg ist, kann der Täter mit den entsprechenden Handgriffen das Geld aus dem Schlitz holen.

Genauso lief es Montagabend nach 18.51 Uhr in der Halveraner Innenstadt. Die letzten Taten passierten in der Nacht vom 26. auf den 27. Juli und am Abend des 28. Juli.

Die einzige Möglichkeit, sich vor einem solchen "Trapping" zu schützen, ist abzuwarten. Man sollte sich auch nicht von einem vermeintlich hilfsbereiten Fremden weglocken lassen. Während der Öffnungszeiten einer benachbarten Bank sollten Betroffene einen anderen Kunden bitten, einen Mitarbeiter zu holen. Außerhalb der Öffnungszeiten verständigen Sie die Polizei.

