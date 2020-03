Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Vereinsheim

Ratzeburg (ots)

26. März 2020 | Kreis Stormarn - 24./25.03.2020 - Barsbüttel In der Zeit von Dienstag (24.02.2020), 17:30 Uhr bis Mittwoch (25.03.2020), 17:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Vereinsheim des Schützenvereines, in der Straße Bondenholz in Barsbüttel.

Die unbekannten Täter schlugen zwei Außenscheiben ein und gelangten so in das Innere des Vereinsheimes sowie auf den Luftgewehrstand und in das Vereinsbüro. Sie öffneten gewaltsam mehrere Schließfächer von Vereinsmitgliedern.

Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im Tatzeitraum, in der Straße Bondenholz oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen.

