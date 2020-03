POL-RZ: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Polizeidirektion Ratzeburg

26. März 2020 | Kreis Stormarn - 23./24.03.2020 - Reinbek

In der Nacht von Montag (23.03.2020) auf Dienstag (24.03.2020) zwischen 23.00 Uhr und 06.00 Uhr ist es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Reinbek gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Die unbekannten Täter versuchten gewaltsam die rückwärtige Terrassentür des Einfamilienhauses im Hufnerweg aufzuhebeln.

Nachdem dieses misslang, ließen sie offensichtlich von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Hinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

