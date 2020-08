Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schneller Fahndungserfolg für die Bundespolizei trotz Verschleierung durch mehrere Personalien

Aachen (ots)

Am frühen Montagmorgen konnte die Bundespolizei Aachen einen schnellen Fahndungserfolg für sich verbuchen.

Gegen 07:00 Uhr wurden die Bundespolizisten in der Bahnhofsvorhalle des Aachener Hauptbahnhofes auf einen 33-jährigen Türken aufmerksam.

Der in Bielefeld ansässige Mann war im Besitz einer Duldung, welche am heutigen Tag zeitlich abgelaufen wäre. Nach seinem Reisegrund befragt, äußerte er zum Ausländeramt Aachen gehen zu wollen, um sich seine Duldung verlängern zu lassen. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab mehrere Fahndungen. Die Person war im Besitz von 4 verschiedenen Aliaspersonalien, die alle auf eigenen Angaben beruhten. Eine Fingerabdrucküberprüfung brachte schnell Licht in das Ganze. Es lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Paderborn wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Dieser wurde erst am Freitag, den 28.08.2020 ins Fahndungssystem eingestellt.

Des Weiteren war die Person von den Schweizer Behörden zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der 33-Jährige dem Amtsgericht Aachen zugeführt. Hier findet zurzeit eine Haftprüfung statt

