Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Angriff mit Tierabwehrspray - Festnahme der Bundespolizei

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Vor dem Kölner Hauptbahnhof nahmen Bundespolizisten in der letzten Nacht eine Frau fest, nachdem sie einen Mann mit Tierabwehrspray angegriffen hatte. Dabei besprühte sie auch die Beamten mit dem Reizstoff.

Ohne Vorwarnung attackierte eine 42-jährige Frau am Mittwoch (26.08.2020) um kurz vor Mitternacht einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG mit einem Tierabwehrspray. Der Mann stand in der Nähe des Haupteinganges des Kölner Hauptbahnhofes, während sich einige Bundespolizisten in unmittelbarer Nähe auf Streife befanden und die Szene beobachteten. Sofort schritten die Einsatzkräfte ein - und wurden daraufhin selbst besprüht. Dennoch brachten sie die Angreiferin mit Unterstützung eines weiteren Mitarbeiters der Deutschen Bahn AG zu Boden und entwaffneten sie. Die Bergisch Gladbacherin wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle auf dem Breslauer Platz gebracht.

Beide Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG blieben unverletzt. Die Bundespolizisten wurden durch das Tierabwehrspray verletzt und durch Rettungskräfte ambulant behandelt. Gegen die deutsche Staatsangehörige leitete die Bundespolizeiinspektion Köln ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ein. Einen Grund für den Angriff nannte die Frau bislang nicht. Sie begab sich in psychiatrische Behandlung.

Die Bundespolizei weist außerdem darauf hin: Tierabwehrsprays sind für den Einsatz bei Tierangriffen vorgesehen und dürfen ausschließlich im Notfall eingesetzt werden! Bei der Verwendung außerhalb solcher Fälle droht ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Pressestelle



Telefon: + 49 (0) 221 / 160 93-102

Mobil: + 49 (0) 173 56 21 184

Fax: + 49 (0) 221 / 160 93 -190

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell