Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei deckt 2 Schleusungen auf - eine Person gebrauchte einen gestohlenen Reisepass - gegen ihn bestanden mehrere Ausschreibungen

Aachen (ots)

Am Dienstagabend hat die Bundespolizei 2 Schleusungen aufgedeckt und 2 Schleuser und 6 geschleuste Personen vorläufig festgenommen.

Ein 34-jähriger Guineer war am ehemaligen Grenzübergang in Aachen-Lichtenbusch den Beamten aufgefallen, als er mit 4 weiteren Personen die Grenze aus Belgien passierte. Einer seiner Insassen, ein 30-jähriger Algerier wies sich mit einem gestohlenen französischen Reisepass aus. Die französischen Behörden fahndeten international nach dem Reisepass. Des Weiteren bestanden mehrere Ausschreibungen deutscher Behörden gegen den 30-Jährigen. Die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin hatte ihn zur Zurückschiebung ausgeschrieben. In Kleve war er auch kein Unbekannter, da bei der Staatsanwaltschaft Kleve ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen ihn anhängig ist und nach ihm gefahndet wurde. Auch in den Niederlanden bestand eine Ausschreibung zur Einreiseverweigerung nach einem abgelehnten Asylverfahren gegen den 30-Jährigen. Nach seiner Beanzeigung wegen des Ausweismissbrauches und der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz wurde der Betreffende nach Belgien rückgeführt. Drei weitere Personen, darunter ein Ivorer und 2 Guineer waren mit einer Duldung beziehungsweise einer Aufenthaltsgestattung verbotener Weise ausgereist und anschließend wieder eingereist. Sie wurden beanzeigt und mit einer Aufforderung sich in den Bereich ihrer Ausländerämter zu begeben, wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Schleuser hatte einen legalen Aufenthaltsstatus in Frankreich. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen der Einschleusung erstattet. Da er auch noch kleinere Mengen an Marihuana eingeführt hatte, wurde er zudem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz beanzeigt. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300,- Euro erhoben. Im Anschluss konnte er seine Reise fortsetzen.

Einen weiteren Schleuser fasste die Bundespolizei in Aachen-Laurensberg. Der noch junge 19-jährige Spanier hatte 2 Syrern verholfen, ohne gültige Ausweispapiere aus den Niederlanden einzureisen. Beide Syrer, im Alter von 18 und 20 Jahren, waren als Flüchtlinge in Belgien registriert. Nach Ihrer Beanzeigung erfolgte ihre freiwillige Ausreise nach Belgien. Gegen den Schleuser, selbst wohnhaft in Belgien, wurde Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz erstattet. Im Anschluss wurde er auf freien Fuß gesetzt.

