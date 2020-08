Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

In der Nacht zum Freitag bat ein Reisender im Kölner Hauptbahnhof die Bundespolizei um Unterstützung: Ein betrunkener Mann belästigte andere Reisende und randalierte.

Bei ihrer Streife durch den Kölner Hauptbahnhof wurden Bundespolizisten in der letzten Nacht um kurz vor Mitternacht (27.08.2020) über eine randalierende Person informiert. Die Einsatzkräfte trafen den Mann am Eingang des Bahnhofes an, als er gerade E-Scooter umstieß, gegen einen Müllbehälter trat und die Passanten in der Umgebung belästigte. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er in Gewahrsam genommen. In der Wache stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 1,64 Promille fest.

Erst eine Stunde zuvor hatten Einsatzkräfte den 29-jährigen Mann schon einmal in Gewahrsam genommen, nachdem Reisende ihn davon abhalten mussten, vor eine einfahrende S-Bahn zu springen. Nach eigenen Angaben hatte er Betäubungsmittel (Kokain) eingenommen, weshalb er ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht wurde. Kurz darauf floh er aus dem Krankenhaus und begab sich erneut zum Kölner Hauptbahnhof.

Der junge Deutsche wurde durch die Bundespolizeiinspektion Köln für die restliche Nacht in Polizeigewahrsam genommen.

