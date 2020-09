Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, zwei Brände gemeldet

Im Stadtgebiet in Rheine hat es in den vergangenen Tagen zweimal gebrannt. An der Hohe Straße in Rheine-Thieberg brannte am Mittwoch (09.09.2020) beim Eintreffen der Feuerwehr um 3 Uhr morgens ein Audi. Die Wehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle. So konnte verhindert werden, dass die Flammen auf das benachbarte Haus überschlugen, vor dem der Audi geparkt war. Das Auto ist stark beschädigt, der Innenraum verrußt, ein Reifen zerstört. Auch ein hinter dem Audi parkender Nissan wurde in Mitleidenschaft gezogen. Ebenso verzog sich am Nachbarhaus durch die Hitze der Flammen eine heruntergelassene Jalousie und es roch in der betroffenen Erdgeschosswohnung anschließend stark nach Rauch. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Die 33-jährige Geschädigte hatte in der Nacht gegen 3 Uhr zweimal einen lauten Knall gehört. Als sie aus dem Fenster schaute, erblickte sie das brennende Fahrzeug, konnte aber keine Verdächtigen sehen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. Einen weiteren Brand hat es in der Zeit zwischen Montag (07.09.2020), 21 Uhr, auf Dienstag (08.09.2020), 17 Uhr, am Rodder Damm gegeben. Dort haben unbekannte Täter versucht mithilfe mehrerer Holzklötze einen Haufen abgeschnittenes Gras anzuzünden. Der Versuch missglückte. Die Polizei konnte den Tatzeitraum nach Rücksprache mit dem geschädigten Hausbewohner auf Montagabend etwa 21 Uhr festlegen. Hinweise auf mögliche Täter oder Zeugen gibt es bisher nicht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den beiden Brandfällen unter Telefon 05971/938-4215.

