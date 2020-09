Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Eigentümer eines Rasenmähers gesucht

Am Montag (31.08.) haben Polizeibeamte einen Rasenmäher sichergestellt. Den Beamten fiel gegen 04.00 Uhr während einer Streifenfahrt ein Fahrradfahrer auf. Der Mann fuhr auf der Saerbecker Straße und zog dabei einen Rasenmäher (siehe Foto) hinter sich her. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, flüchtete er und ließ den Rasenmäher zurück. Es handelt sich dabei um einen roten Benzinrasenmäher der Marke Honda, Typ HRX. Es wird vermutet, dass es sich um Diebesgut handelt. Der rechtmäßige Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden und wird gebeten sich mit der Polizei in Greven in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/928-4455.

