Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruchsversuch

Rheine (ots)

In der Nacht zum Dienstag (08.09.2020), nach 23.30 Uhr, ist am Heiliggeistplatz ein Einbruch in ein Lokal gescheitert. Als eine Angestellte die Gaststätte am Dienstagvormittag über einen zum Timmermanufer liegenden Nebeneingang betreten wollte, stellte sie an der Tür einige Hebelmarken fest. Die Täter hatten es aber nicht geschafft, diese zu öffnen. Eine weitere Nachschau ergab, dass auch eine Terrassentür beschädigt worden war. Auch hier waren deutliche Hebelspuren zu erkennen, und auch hier hielt die Tür stand. Ohne in das Gebäude gelangt zu sein, verließen die Diebe den Tatort wieder. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 05971/938-4215.

